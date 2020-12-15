食譜:泡菜起司麵:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.湯鍋倒入水煮滾，放入韓式泡菜煮滾。
  • 2.放入泡麵、泡麵調味包、韓式年糕、鑫鑫腸，煮至麵條變軟。
  • 3.放入牛奶續煮滾，再放入青菜、起司片煮至青菜熟即可。
麵食 .葉菜類 .韓式料理 .葷食
上線日期: