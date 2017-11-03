食譜:南瓜鍋(1):www.ytower.com.tw
食譜:南瓜鍋(1)
  • 【調 味 料】
  • 1大匙
  • 1小匙

  • 【做　法】
  • 1.南瓜去皮切塊，放入果汁機中打成泥。
  • 2.將作法1的南瓜泥倒入鍋中，加入蔬菜高湯，邊煮邊攪拌均勻。
  • 3.再加入薑末和調味料所有材料煮勻即可。
  • 【備　註】
  • 南瓜湯頭的作法和南瓜濃湯的方法類似，如果不想用果汁機打碎，也可以先用電鍋蒸熟，趁熱壓爛，再加高湯煮勻，這樣吃起來會有南瓜的香氣也有顆粒的口感。
主菜 .瓜果類 .中式料理 .素食 .素食火鍋湯頭
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