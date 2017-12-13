食譜:南瓜鍋(2):www.ytower.com.tw
食譜:南瓜鍋(2)
  • 【調 味 料】
  • 適量

  • 【做　法】
  • 1.南瓜去皮切片；洋蔥切成絲備用。
  • 2.將作法1的材料放入果汁機中，加入水打成汁。
  • 3.將作法2倒入鍋中，用中火煮至滾，再轉小火續滾5分鐘。
  • 4.最後加入鹽調味即可。
  • 【備　註】
  • 南瓜味道濃郁，作成濃湯非常美味。南瓜火鍋湯底，作法和濃湯差不多，南瓜蒸熟，加水打成汁，或是南瓜切的小片一點，先加水打成汁之後，再煮滾即成簡單清爽的南瓜湯底。
.瓜果類 .日式料理 .素食
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