食譜:麻婆茄子丼(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋倒入適量油，放入蒜末、薑末炒香，加入絞肉炒至肉變白。
  • 2.再加入茄子塊拌炒均勻，放入調味料A煮滾，再加入太白粉水拌勻勾芡。
  • 3.最後撒上花椒粉、蔥花即可。
飯食 .瓜果類 .中式料理 .葷食
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