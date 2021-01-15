食譜:蛋香絲瓜:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.絲瓜去皮切厚片。
  • 2.將絲瓜先沾上麵粉，再均勻沾裹上蛋液。
  • 3.熱鍋倒入適量油，放入絲瓜，煎約2∼3分鐘後翻面。
  • 4.再煎約2∼3分鐘至雙面焦香且絲瓜微透明即可。
  • 【備　註】
  • 絲瓜用煎的口感更脆
主菜 .瓜果類 .中式料理 .葷食
上線日期: