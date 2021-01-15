食譜:醬燒糯米椒:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.糯米椒剪去梗。
  • 2.熱鍋放入糯米椒，倒入橄欖油，雙面煎至焦香。
  • 3.倒入醬油、紹興酒燒煮約30秒即可。
  • 【備　註】
  • 醬油熗鍋香氣更充足
主菜 .瓜果類 .中式料理 .素食
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