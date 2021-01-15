食譜:香煎櫛瓜:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.黃、綠櫛瓜切皆圓片，雙面均勻沾上麵粉。
  • 2.油醋醬材料拌勻成油醋醬。
  • 3.熱鍋倒入適量橄欖油，放入櫛瓜片，煎約3分鐘後翻面，再煎約3分鐘至雙面焦黃略軟。
  • 4.食用時搭配油醋醬即可。
  • 【備　註】
  • 煎至微焦香風味更濃郁
主菜 .瓜果類 .中式料理 .素食
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