食譜:雪蓮子燉銀耳:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.雪蓮子以400cc水浸泡4小時；銀耳以1200cc水浸泡20分鐘，備用。
  • 2.食物鍋中放入雪蓮子、白木耳、紅棗、冰糖。
  • 3.水鍋中倒入水至1.9L的位置，再將水鍋放在機座上。
  • 4.將食物鍋放在水鍋上，蓋上鍋蓋，設定3小時(逆時針旋轉)。
  • 5.3小時後拌勻即可。
.種子核果類 .中式料理 .素食
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