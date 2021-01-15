食譜:栗子地瓜飯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.取內鍋倒入糙米，再加入水、鹽、白胡椒粉。
  • 2.再放入捏碎的豆皮、紫山藥、新鮮栗子、牛蒡。
  • 3.淋入沙拉油。
  • 4.將內鍋放入壓力鍋中，選”五穀雜糧”功能，烹煮至時程結束，開鍋拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 糙米：水=1：1.5
飯食 .種子核果類 .中式料理 .素食
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