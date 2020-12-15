食譜:茶油鮮菇拌麵:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.湯鍋倒入水煮滾，放入麵線煮軟後拌開。
  • 2.加入秀珍菇煮約1分鐘，再放入山茼蒿拌勻。
  • 3.倒除鍋中水份，加入茶油拌勻即可。
麵食 .海菜菇蕈類 .中式料理 .葷食
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