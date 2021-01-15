食譜:焗烤蘑菇(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.蘑菇剝除蒂頭，擺在烤盤中。
  • 2.材料B混合拌勻成內餡。
  • 3.將內餡填入蘑菇中，表面撒上起司絲。
  • 4.烤箱事先預熱，以上下火200℃烤約10分鐘至表面金黃焦香即可。
  • 【備　註】
  • 高溫烘烤表面不易塌陷
開胃前菜 .海菜菇蕈類 .西式料理 .葷食
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