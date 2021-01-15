食譜:酥炸蘑菇:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.材料B混合均勻成麵糊。
  • 2.將蘑菇均勻沾裹麵糊，放入180℃的油鍋中，中火炸至表面金黃上色即可。
  • 【備　註】
  • 一顆一顆下鍋不易沾黏
開胃前菜 .海菜菇蕈類 .西式料理 .葷食
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