食譜:養生鍋(1):www.ytower.com.tw
食譜:養生鍋(1)

  • 【做　法】
  • 1.將材料A的中藥材料洗淨，備用。
  • 2.將作法1的中藥材料和水放入鍋中。
  • 3.用中火煮至滾，再轉小火續滾20分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 當歸、黃耆、紅棗和枸杞，性溫和，煮汁後味道清甜，拿來當飲料或是作為湯底都很適合。喜愛中藥味較重的，可依需要改換藥?材料，就有不同的風味。
.水果類 .中式料理 .素食
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