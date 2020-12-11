食譜:川貝冰糖雪梨:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.食物鍋中放入水梨、川貝、紅棗、冰糖。
  • 2.水鍋中倒入水至1.9L的位置，再將水鍋放在機座上。
  • 3.將食物鍋放在水鍋上，蓋上鍋蓋，設定3小時(逆時針旋轉)。
  • 4.3小時後拌勻即可。
冰品 .水果類 .中式料理 .素食
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