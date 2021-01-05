食譜:傳統年糕(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.先將糯米粉和細糖拌勻。
  • 2.將溫水沖入作法1中，再加入沙拉油攪拌均勻。
  • 3.在蒸的容器底部墊上玻璃紙或烘培紙，抹上少許沙拉油，再將粉漿倒入容器中，外鍋加1杯水，按下開關，待跳起後取出放涼即可。
  • 【備　註】
  • 將粉漿倒入容器前，鋪上玻璃紙以及刷上少許油是為了防沾粘，以免蒸出來的年糕不易取出，也方便清洗。
小吃 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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