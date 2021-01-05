食譜:雪菜年糕(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.雪菜、薑末切碎末備用。
  • 2.年糕片先與開水泡約2分鐘至軟後瀝乾備用。
  • 3.玉子燒鍋內倒入少許油，炒香薑末後加入雪菜拌炒。
  • 4.將年糕片加入，再加入毛豆、鹽與少許水炒勻即可。
  • 【備　註】
  • 年糕先用開水泡軟才會軟Q
主菜 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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