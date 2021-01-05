食譜:起司韓式年糕:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.年糕條加水先煮至軟。
  • 2.加入韓式年糕醬拌勻，拌勻待煮滾後上面撒上起司絲，待起司稍微融化即可。
主菜 .米食及米類製品 .韓式料理 .葷食
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