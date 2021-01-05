食譜:桂花年糕(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.玉子燒鍋倒入少許油煎香年糕條至表皮酥脆，舀起備用。
  • 2.將二砂與水倒入鍋中製作糖水，煮滾後加入桂花醬再續煮1分鐘即可。
  • 3.食用時將桂花糖漿淋上酥脆年糕條或沾著食用即可。
  • 【備　註】
  • 年糕先煎香脆口感更好
主菜 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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