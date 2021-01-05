食譜:酒釀年糕:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.蛋打散成蛋液備用。
  • 2.玉子燒鍋內倒入細砂糖與水煮至糖溶化，加入年糕續煮約3分鐘。
  • 3.加入酒釀拌勻，煮滾後淋上蛋液，再稍微攪拌即可。
小吃 .米食及米類製品 .中式料理 .葷食
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