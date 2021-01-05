食譜:酸菜年糕卷(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.年糕切長塊。
  • 2.水餃皮拉成長方形，周圍抹上水，依序包入年糕、適量酸菜後捲起。
  • 3.熱油鍋，加熱至油溫160℃，以中小火炸約2~3分鐘至表面金黃。
小吃 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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