食譜:小米粥(6):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.小米、糯米、碎玉米洗淨後放入內鍋中，再加入水。
  • 2.將作法1放入精華萃取機中，選擇煲粥功能。
  • 3.待功能時間結束後，拌勻即成小米粥。
  • 【備　註】
  • 完美比例小米：糯米：碎玉米=1:1:1/2
粥品 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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