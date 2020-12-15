食譜:炒泡麵丼:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋倒入少許油，放入蔥花、白飯，淋上醬油，炒至白飯鬆散後盛出。
  • 2.原鍋加入泡麵油包，加入肉絲炒至變白，放入熟泡麵、泡麵調味粉、水拌勻，再加入小白菜拌勻。
  • 3.將炒泡麵放在炒飯上，再擺入1顆太陽蛋即可。
飯食 .麵食及麵粉類製品 .中式料理 .葷食
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