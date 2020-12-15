食譜:鍋燒烏龍麵(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.湯鍋倒入水煮滾，放入烏龍麵。
  • 2.放入鮮蝦、火鍋料、蛤蜊、山茼蒿。
  • 3.倒入和風醬油煮至蛤蜊開口即可。
麵食 .麵食及麵粉類製品 .日式料理 .葷食
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