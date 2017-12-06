食譜:羅宋湯(9):www.ytower.com.tw
食譜:羅宋湯(9)

  • 【做　法】
  • 1.馬鈴薯去皮洗淨切滾刀塊備用。
  • 2.高麗菜切片；芹菜切小段；番茄切塊備用。
  • 3.牛肋條沖水洗淨，切塊備用。
  • 4.將作法1、2、3、調味料和剩餘食材放入電鍋內鍋中。
  • 5.外鍋加2杯水，按下開關，煮至跳起即可。
.牛肉 .西式料理 .葷食 .電鍋電子鍋做32道宴客菜
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