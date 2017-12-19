食譜:壽喜燒(4):www.ytower.com.tw
食譜:壽喜燒(4)

  • 【做　法】
  • 1.洋蔥切絲；牛蒡去皮、切斜片；豆腐切小塊，備用。
  • 2.起鍋，倒入少許油燒熱，放入洋蔥絲、薑片炒香，再放入牛肉片炒至散開，加入調味料和水煮10分鐘。
  • 3.最後放入所有材料煮滾，加入蔥段即可。
主菜 .牛肉 .日式料理 .葷食
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