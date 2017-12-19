食譜:鮮菇雲耳牛腱鍋:www.ytower.com.tw
食譜:鮮菇雲耳牛腱鍋
  • 【調 味 料】
  • 油膏 1大匙
  • 1/2茶匙
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 1.杏鮮菇切斜片；黑木耳切大片。
  • 2.取湯鍋加入半鍋水煮滾，放入蔥段、薑片和牛腱煮30分鐘，取出放涼再切片。
  • 3.起鍋，放入少許油燒熱，放入蒜末炒香，再放入水、調味料和作法2的牛腱片煮30分鐘，最後放入作法1的材料和黃豆芽至蔬菜都煮軟即可。
  • 【備　註】
  • 牛腱加熱後容易縮小變硬，若是未煮熟前先切片，下鍋後會扭曲變形，所以直接將整顆腱子下鍋煮熟，取出放涼再切片，成品較美觀。
主菜 .牛肉 .中式料理 .葷食
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