食譜:紅酒牛肉(2):www.ytower.com.tw
食譜:紅酒牛肉(2)

  • 【做　法】
  • 1.牛肉切成大塊狀，放入滾水中汆燙去腥，瀝乾備用；紅蘿蔔和白蘿蔔切滾刀塊；洋蔥切大塊。
  • 2.起鍋，倒入少許油燒熱，放入牛肉、薑片、蒜片和洋蔥塊炒香，再加入紅、白蘿蔔塊、水和所有調味料煮滾，轉小火續煮50分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 紅白蘿蔔都是久煮不爛的食材，切成大塊狀，燉煮至軟透入味最好吃，且蘿蔔的甜味也會溶入湯汁中，讓牛肉的風味更有層次。
主菜 .牛肉 .西式料理 .葷食
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