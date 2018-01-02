食譜:沙茶牛肉鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:沙茶牛肉鍋

  • 【做　法】
  • 1.牛肉切成大塊狀，放入滾水中汆燙去腥，瀝乾備用；大白菜切段狀；冬粉用清水浸泡10分鐘軟化，瀝乾備用。
  • 2.起鍋，倒入少許油燒熱，放入牛肉、薑片、蒜片炒香，再加水和所有調味料煮滾，轉小火續煮50分鐘
  • 3.最後加入冬粉、蒜苗片和大白菜煮軟即可。
主菜 .牛肉 .中式料理 .葷食
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