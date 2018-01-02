食譜:沙茶蘿蔔牛肚鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:沙茶蘿蔔牛肚鍋

  • 【做　法】
  • 1.取湯鍋加入半鍋水煮滾，放入蔥段、薑片、八角、草果和牛肚煮50分鐘，取出牛肚切成條狀。
  • 2.白蘿蔔去皮，切滾刀塊狀，放入滾水中汆燙，瀝乾備用。
  • 3.起鍋，放入少許油燒熱，放入辣椒醬炒香，再放入作法1的牛肚、作法2的白蘿蔔塊、水、沙茶醬、糖和油麵煮滾，撒上蔥花即可。
主菜 .牛肉 .中式料理 .葷食
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