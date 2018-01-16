食譜:泰式咖哩牛肉鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:泰式咖哩牛肉鍋

  • 【做　法】
  • 1.將南薑、香茅切段拍碎備用。
  • 2.將茄子、長豆切小段；磨菇切厚片備用。
  • 3.取一鍋，將作法1的南薑和香茅爆香，加入綠咖哩炒香後倒入市售高湯和檸檬葉，煮成咖哩醬汁。
  • 4.作法3的咖哩醬汁煮滾後，倒入砂鍋中，加入作法2的所有材料及牛肉片，燉煮約15分鐘，最後加入椰奶即可。
主菜 .牛肉 .南洋料理 .葷食
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