食譜:和風抹茶牛肉飯:www.ytower.com.tw

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食譜:和風抹茶牛肉飯
  • 【調 味 料】
  • 味醂 1大匙
  • 1/4小匙

  • 【做　法】
  • 1.白米洗淨放入抹茶粉拌勻後，加水放入電鍋內煮成米飯。
  • 2.取鍋，油熱後，倒入洋蔥絲炒香，加入調味料後再放入牛肉片快速拌炒至熟。
  • 3.將作法1的米飯呈盤後，把作法2的洋蔥牛肉片放至米飯上即可。
  • 【備　註】
  • 抹茶粉與白米同煮，可以增加米飯的茶香與色澤，若想讓米飯看起來更油亮，也可以加一小匙油一起同煮。
飯食 .牛肉 .日式料理 .葷食
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