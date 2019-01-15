食譜:椒鹽牛小排(1):www.ytower.com.tw
食譜:椒鹽牛小排(1)

  • 【做　法】
  • 1.牛小排切成塊狀，用調味料A抓勻醃漬20分鐘；蔥、蒜仁及紅辣椒切碎備用。
  • 2.熱約500㏄沙拉油至160℃左右，將牛小排一塊塊放入鍋中，以大火炸約30秒後瀝乾油。
  • 3.倒掉作法2鍋中的油，以小火爆香蔥、蒜及紅辣椒，倒入牛小排。撒入鹽及黑胡椒粉炒勻即可。
主菜 .牛肉 .中式料理 .葷食
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