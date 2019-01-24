食譜:竹笙冬筍排骨湯:www.ytower.com.tw
食譜:竹笙冬筍排骨湯

  • 【做　法】
  • 1.將排骨洗淨，放入滾水略汆燙，撈起備用。
  • 2.將竹笙、乾香菇洗淨泡水；冬筍去殼切片備用。
  • 3.將作法1、2的材料、薑片、紅蘿蔔片和所有調味料A，一起放入電鍋內鍋中。
  • 4.外鍋加入2杯水，按下開關至跳起，續燜10分鐘即可。
  • 5.最後再淋入香油即可。
.根莖類 .中式料理 .葷食
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