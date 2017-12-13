食譜:紅麴鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:紅麴鍋

  • 【做　法】
  • 1.鍋燒熱，加入少許油，放入蒜末和紅麴炒香。
  • 2.再加入水，用中火煮至滾即為紅麴鍋底。
  • 3.將作法2的紅麴鍋底煮滾，即可放入喜愛的火鍋材料。
  • 4.待作法3煮滾材料熟透，即可食用。
  • 【備　註】
  • 紅麴有特殊的香味，帶有酒香和濃郁的醬香。紅麴加蒜末入鍋炒香，再加水熬成湯頭，味道更香。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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