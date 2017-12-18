食譜:土豆燒肉鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:土豆燒肉鍋

  • 【做　法】
  • 1.五花肉切方塊；馬鈴薯去皮，切塊狀；高麗菜切片狀。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，放入五花肉塊炒至表面微黃，放入蒜末炒香後，倒入400cc水和所有調味料煮40分鐘。
  • 3.作法2續放入作法1的馬鈴薯塊煮15分鐘，最後放入高麗菜、蔥段煮軟即可。
  • 【備　註】
  • 馬鈴薯必須煮約15~20分鐘才會入味，但是煮太久表面會軟化，變得糊糊爛爛的，讓湯汁變得太過濃稠，所以要等五花肉煮至半熟再下鍋。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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