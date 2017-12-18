食譜:臘味芋頭鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:臘味芋頭鍋
  • 【調 味 料】
  • 蠔油 2茶匙
  • 1/4茶匙

  • 【做　法】
  • 1.芋頭切大塊，臘腸、肝腸都切斜片。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，先放入臘腸和肝腸煎至兩面金黃，盛起，再放入芋頭煎至表面金黃。
  • 3.另起鍋，爆香蒜末，再放入作法2的材料、水和所有調味料煮8分鐘，續放入豆皮卷、蒜苗片煮滾即可。
  • 【備　註】
  • 芋頭不耐煮，適合切成大塊，但是往往外層已經煮得軟糊糊，內層卻還硬心，所以要先放入油鍋中煎至金黃色，再煮就容易熟透，也比較不容易碎散開了。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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