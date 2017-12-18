食譜:東坡肉鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:東坡肉鍋

  • 【做　法】
  • 1.五花肉放入滾水中汆燙，撈起洗淨瀝乾，再切成大塊；大白菜、黑木耳去蒂頭，切大塊狀。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，放入五花肉和薑片炒香，倒入再加入水和所有調味料煮50分鐘。
  • 3.最後放入作法1的大白菜和木耳片煮軟，撒上蔥花即可。
  • 【備　註】
  • 生肉直接切塊，不容易切得整齊，所以先整塊肉下鍋汆燙，放涼後肉塊較硬，就能切出平整漂亮的東坡肉了。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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