食譜:蓮藕豬腳鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:蓮藕豬腳鍋

  • 【做　法】
  • 1.豬腳剁成小塊，放入滾水中汆燙，撈出洗淨，瀝乾；蓮藕切塊狀。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，放入作法1的豬腳塊炒至表面微黃，再放入薑片、蔥段炒香，倒入700cc水和所有調味料煮50分鐘。
  • 3.作法2續放入作法1的蓮藕塊煮40分鐘，最後放入萵苣煮軟即可。
  • 【備　註】
  • 豬腳上的細毛，一定要用夾子仔細拔除乾淨，此外豬腳的外皮有一層角質層，也以在拔完豬毛後，用菜刀輕輕刮除，這樣燉煮出來的豬腳外皮才會滑嫩喔！
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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