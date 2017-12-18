食譜:臭豆腐肉片鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:臭豆腐肉片鍋

  • 【做　法】
  • 1.臭豆腐切大塊；高麗菜切段狀。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，放入辣椒醬、蒜末和豬肉片炒香，再加入水、臭豆腐塊和其餘調味料煮10分鐘。
  • 3.最後加入高麗菜和蒜苗片煮滾即可。
  • 【備　註】
  • 辣椒醬本身只有辣味和鹹味，如果直接放入湯汁中不會有香味，一定要用熱油先爆香，才能提出辣椒特有的香氣。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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