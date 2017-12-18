食譜:胡椒豬肚鍋:www.ytower.com.tw
食譜:胡椒豬肚鍋

  • 【做　法】
  • 1.取湯鍋加半鍋水煮滾，放入薑片、蔥段和豬肚煮1小時，取出切片備用。
  • 2.綠花椰菜分切成小朵備用。
  • 3.另取鍋加入600cc水，放入作法1的豬肚片和所有調味料煮30分鐘。
  • 4.續加入豆皮卷、熱狗、鮮香菇煮10分，最後加入綠花椰菜煮滾即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
上線日期: