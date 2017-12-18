食譜:麻油肝腰鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:麻油肝腰鍋

  • 【做　法】
  • 1.豬腰切花再切大塊；豬肝切厚片；薑切絲，備用。
  • 2.起鍋，放入胡麻油燒熱，爆香薑絲至金黃色，再放入作法1的豬腰塊、豬肝塊和米酒略炒，再加入水、鹽、紅棗、玉米筍煮10分鐘，撈出豬腰及豬肝。
  • 3.最後放入大陸妺、金針菇煮滾，再加入豬肝、豬腰即可起鍋。
  • 【備　註】
  • 豬腰和豬肝用米酒炒過，即可去除腥味，但是煮太久口感會變得又老又硬，煮10分鐘後先撈出，待其他食材都煮好，起鍋前再放回鍋中，即可保持軟嫩的口感。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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