食譜:南乳雙冬滷元蹄:www.ytower.com.tw

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食譜:南乳雙冬滷元蹄

  • 【做　法】
  • 1.豬腳尖放入油鍋中炸至表面金黃；冬筍、冬菇切角塊狀放入油鍋中過油，備用。
  • 2.蔥切段；薑切片，備用。
  • 3.熱鍋，倒入適量的油，爆香蔥段、蒜頭、薑片，再放入其餘的材料（香菜除外）及所有調味料。
  • 4.以小火燜滷至入味，放上香菜裝飾即可。
  • 【備　註】
  • 約40分鐘
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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