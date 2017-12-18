食譜:臘味金銀蛋煲仔飯:www.ytower.com.tw
食譜:臘味金銀蛋煲仔飯

  • 【做　法】
  • 1.鹹蛋、皮蛋去殼切丁；白米洗淨；芥蘭菜、花椰菜燙熟切小朵，備用。
  • 2.白米先放入砂鍋中，加水蓋過白米約1公分，再放入臘腸及肝腸，蓋上鍋蓋以大火煮沸後，轉小火燜煮。
  • 3.煮至白米快熟，撒上鹹蛋、皮蛋丁續燜煮至米飯全熟。
  • 4.取出臘腸、肝腸切片放在芥蘭菜上盛盤，花椰菜放入作法3的砂鍋中。
  • 5.所有調味料混和煮勻，淋在米飯上及臘腸、肝腸上即可。
  • 【備　註】
  • 約25分鐘
飯食 .豬肉 .中式料理 .葷食
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