食譜:涼瓜陳皮燜子排:www.ytower.com.tw
食譜:涼瓜陳皮燜子排

  • 【做　法】
  • 1.豬腩排切大塊放油鍋中炸至金黃；香菇泡開水至軟；苦瓜切菱形片；蔥切段；辣椒切片；花椰菜汆燙至熟；蒜苗切絲，備用。
  • 2.陳皮泡開水至軟後，去除白膜部分，再切絲備用。
  • 3.熱鍋，倒入適量的油，放入香菇、豆豉、蔥段、辣椒片、陳皮絲爆香，再加入豬腩排炒勻。
  • 4.加入苦瓜片、所有調味料，燜煮至入味後盛盤，再加入花椰菜、蒜苗絲裝飾即可。
  • 【備　註】
  • 約15分鐘
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
上線日期: