食譜:鮮蟹絲瓜烙:www.ytower.com.tw

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食譜:鮮蟹絲瓜烙

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋，倒入適量的油，放入絞肉、菜脯、蝦米炒香，加入調味料A炒勻後放涼備用。
  • 2.絲瓜去皮刨成絲，加入生鴨蛋、作法1的炒料及調味料B混合均勻。
  • 3.另熱鍋，倒入適量的油，將作法2的蛋液倒入鍋中煎成型取出盛盤。
  • 4.以蟹肉棒及燙熟的青江菜、辣椒絲裝飾即可。
  • 【備　註】
  • 約15分鐘
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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