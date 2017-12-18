食譜:蒜香臘肉義大利麵:www.ytower.com.tw

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食譜:蒜香臘肉義大利麵

  • 【做　法】
  • 1.義大利麵放入沸水中煮熟，撈出瀝乾拌點橄欖油(材料外)備用。
  • 2.將臘肉去硬皮後切薄片；蒜苗切斜片備用。
  • 3.熱鍋，倒入少許油，放入蒜片、臘肉炒香。
  • 4.再加入高湯、作法1的義大利麵及蒜苗以大火炒勻即可。
麵食 .豬肉 .西式料理 .葷食
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