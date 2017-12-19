食譜:麻辣鴨血鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:麻辣鴨血鍋

  • 【做　法】
  • 1.鴨血切成大塊，放入滾水中汆燙，撈起瀝乾；大白菜、蒜苗切段狀；米血糕切小塊，備用。
  • 2.起鍋，放入少許油燒熱，放入豬肉片快炒至變白散開，再放入薑片、辣豆瓣醬爆香。
  • 3.作法2續加入水和其餘調味料煮滾，最後放入作法1的鴨血、米血糕、大白菜煮8分鐘再加入蒜苗煮滾即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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