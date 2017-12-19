食譜:豬骨蔬菜鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:豬骨蔬菜鍋
  • 【調 味 料】
  • 1茶匙
  • 1/4茶匙

  • 【做　法】
  • 1.排骨放入滾水中汆燙，撈起洗淨，瀝乾；高麗菜、玉米都切小段；紅蘿蔔、秋葵切片；凍豆腐切塊。
  • 2.起鍋，倒入少許油燒熱，放入作法1的排骨炒香，再放入水、玉米、紅蘿蔔片和所有調味料煮30分鐘。
  • 3.最後加入高麗菜、秋葵和凍豆腐煮開即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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