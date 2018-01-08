食譜:荷芹炒臘肉:www.ytower.com.tw

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食譜:荷芹炒臘肉
  • 【調 味 料】
  • 1/4茶匙
  • 1/2茶匙

  • 【做　法】
  • 1.臘肉切片後，放入熱水中浸泡3分鐘，稍稍沖淡鹹味後，撈起瀝乾。
  • 2.荷蘭豆摘去蒂頭洗淨；芹菜管洗淨切段；紅辣椒洗淨切菱形片備用。
  • 3.取鍋，加入少許油、蒜片和作法1的臘肉片，開小火炒約1分鐘後，加入荷蘭豆和芹菜管略翻炒。
  • 4.接著再加入水、全部的調味料和紅辣椒片，快炒2分鐘即可盛盤。
  • 【備　註】
  • 臘肉切片後，先放入滾水中燙過，吃起來的口感才不會過於死鹹。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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