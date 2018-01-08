食譜:蒜苗芹菜炒鹹肉:www.ytower.com.tw

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食譜:蒜苗芹菜炒鹹肉
  • 【調 味 料】
  • 1/4茶匙
  • 1/4茶匙

  • 【做　法】
  • 1.熟鹹豬肉切斜刀薄片；蒜苗洗淨，切斜刀片狀備用。
  • 2.取鍋，將作法1的鹹豬肉片放入鍋中，以小火煎煸至出油。
  • 3.接著放入紅椒片、蒜苗片和全部的調味料，快速翻炒約2分鐘即可盛盤。
  • 【備　註】
  • 鹹豬肉不要在鍋中煸過頭，因為煸太久，肉質會變太乾不好吃，而且看起來乾乾柴柴的也不美觀。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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